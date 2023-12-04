Зірка "Голодних ігор" приготував борщ і жорстко відповів всі, хто вважає страву російською

Американський актор, володар престижних премій і зірка культового фільму "Диявол носить Prada" Стенлі Туччі зворушливо підтримав Україну.

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Туччі розповів, що українські біженки в Молдові навчили його варити борщ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий американський характерний актор, володар престижних премій і зірка культових фільмів "Диявол носить Prada" і "Голодні ігри" Стенлі Туччі дуже душевно підтримав Україну і українську кулінарну культуру. Артист спеціально на камеру в Instagram приготував борщ і розповідав історії для 4 млн своїх фоловерів.

Туччі розповів, що нещодавно був у Молдові, де зустрічався з українськими біженками. Вони, мовляв, і навчили його готувати борщ.

Більше того, коли деякі фоловери припустили, що ця страва більше притаманна народам Польщі або країни-агресора Росії. Але Туччі у відповідь чітко назвав борщ українським.

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"Нещодавно я повернувся з Молдови. Я був там з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб побачити багатьох біженців з України. Це мене дуже надихнуло. Однією з справ, якою я там займався, було приготування їжі. Українські жінки навчили мене готувати борщ, який я обожнюю. Тому покажу вам цей рецепт на знак поваги до них", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, якою б їжею нагодував диктатора Путіна, який знищує українські мирні міста і вбиває українців.

Клопотенко зазначив, що Путін гідний лише продуктів людської життєдіяльності - Їжі шеф-кухар йому б не підніс ні під яким приводом. Кулінар був настільки гордий своєю відповіддю, що навіть поділився ним на своїй сторінці в Instagram із заявою про пошук су-шефа на той випадок, якщо ця гіпотетична ситуація стане реальною.

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