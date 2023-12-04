УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Зірка "Голодних ігор" приготував борщ і жорстко відповів всі, хто вважає страву російською

Дмитро Відоменко
4 грудня 2023, 03:59
Американський актор, володар престижних премій і зірка культового фільму "Диявол носить Prada" Стенлі Туччі зворушливо підтримав Україну.
Туччі, борщ
Туччі розповів, що українські біженки в Молдові навчили його варити борщ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий американський характерний актор, володар престижних премій і зірка культових фільмів "Диявол носить Prada" і "Голодні ігри" Стенлі Туччі дуже душевно підтримав Україну і українську кулінарну культуру. Артист спеціально на камеру в Instagram приготував борщ і розповідав історії для 4 млн своїх фоловерів.

Туччі розповів, що нещодавно був у Молдові, де зустрічався з українськими біженками. Вони, мовляв, і навчили його готувати борщ.

Більше того, коли деякі фоловери припустили, що ця страва більше притаманна народам Польщі або країни-агресора Росії. Але Туччі у відповідь чітко назвав борщ українським.

відео дня

"Нещодавно я повернувся з Молдови. Я був там з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб побачити багатьох біженців з України. Це мене дуже надихнуло. Однією з справ, якою я там займався, було приготування їжі. Українські жінки навчили мене готувати борщ, який я обожнюю. Тому покажу вам цей рецепт на знак поваги до них", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, якою б їжею нагодував диктатора Путіна, який знищує українські мирні міста і вбиває українців.

Клопотенко зазначив, що Путін гідний лише продуктів людської життєдіяльності - Їжі шеф-кухар йому б не підніс ні під яким приводом. Кулінар був настільки гордий своєю відповіддю, що навіть поділився ним на своїй сторінці в Instagram із заявою про пошук су-шефа на той випадок, якщо ця гіпотетична ситуація стане реальною.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
борщ Євген Клопотенко новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Протистояння між Україною і РФ може продовжуватися постійно - Тука

Протистояння між Україною і РФ може продовжуватися постійно - Тука

23:53 Україна
Зеленський назвав найважчі ділянки на фронті і анонсував нові рішення

Зеленський назвав найважчі ділянки на фронті і анонсував нові рішення

22:43 Політика
"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

22:06 Світ
Всі головні новини

Последние новости

03:59

Зірка "Голодних ігор" приготував борщ і жорстко відповів всі, хто вважає страву російською

03:03

Змащувати чи ні: як правильно підготувати пергаментний папір для випічки

02:30

Путіна може "здати" під трибунал нова влада РФ після змін в Росії – Тука

02:02

Наташа Корольова потрусила в'ялим задом і "втомленими" голими грудьми в снігу

01:35

Вразить усіх гостей: смачний та легкий рецепт пісочного тіста з трьох інгредієнтів

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
03 декабря, воскресенье
23:53

Протистояння між Україною і РФ може продовжуватися постійно - Тука

23:29

У країну увірвався 7-бальний шторм: магнітна буря триватиме цілий тиждень

23:01

Потрібно знайти помилку на зимовій картинці за 11 секунд: оптична ілюзія для геніїв

22:47

Ведуча шоу "Танці з зірками" прокоментувала чутки про вагітність

Реклама
22:43

Зеленський назвав найважчі ділянки на фронті і анонсував нові рішення

22:06

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

21:48

Популярна співачка зізналася, чому від неї відмовився Костянтин Меладзе

21:40

ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

20:52

Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

20:51

"Головне - прорвати оборону": офіцер зробив прогноз щодо лівобережжя Херсонщини

20:45

Більша за маму: Ані Лорак здивувала світським виходом доньки

19:56

Репер-путініст Баста потрапив у серйозну ДТП

19:36

Україну накрив антициклон: де вріже 14 градусів морозу

19:32

Ядерне стримування Путіна: у Німеччині назвали план для ЄС і занепокоїлися США

19:10

Чи можливий новий аналог "Тегерена-43"?мнение

Реклама
18:41

Експерт розповів, як запобігти конденсату на вікнах: ці прості поради врятують ваш будинок

18:36

Шукати призовників за місцем проживання: юрист розповів, чи законно це

18:18

У Британії закликали зупинити Путіна в Україні і попередили про небезпеку

18:09

"Це неможливо": Тука - про те, чому ЗСУ не можуть зайти у КримВидео

17:52

Гороскоп Таро на тиждень з 4 до 10 грудня: Леву - успіх у стосунках, Діві - нові починання

17:49

Як поставити на місце сусідів: ці прості поради допоможуть уникнути проблемВидео

17:23

Чи можуть війська РФ знову підійти до Києва: український розвідник зробив заяву

17:10

"Не"розлучений Мурат Налчаджиоглу знявся на тлі бюста чужої жінки

17:05

Що не можна робити 4 грудня, щоб не накликати біду: прикмети і заборони дня

16:50

Чому дітям не можна спати з дорослими: яка небезпека загрожує дитині

16:41

"День перемоги України постійно відтерміновується": експерт назвав причинуВидео

16:27

Прямий, великий або "картоплею": як визначити характер людини за носом

16:15

Дезінсектор розповів, чим вигнати щурів і мишей з дому

16:11

Даша Кацуріна розкрила свій рідкісний діагнозВидео

15:57

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:21

"Клоун"-путініст Охлобистін зарюмсав через те, що Макаревич "зробив йому боляче"

15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 4 до 10 грудня: кого із знаків чекає пристрасть та шалена закоханість

15:06

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

14:48

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:31

Вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг: синоптик сказав, де погіршиться погода

Реклама
14:27

Лілія Ребрик розкрила дату пологів та плани на ім'я третьої дитини

13:55

Божевільна путіністка-"Червона шапочка" Поплавська назвала Лорак зрадницею

13:43

Місячний календар 4 грудня 2023: стрижка в цей день принесе шалену удачу

13:38

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: садівник розкрив, що може їх "вбити"

13:15

До чого падає виделка і яку біду це принесе: про що говорить древня прикмета

13:12

Церковне свято 4 грудня: що не можна робити у Варварин день

12:57

Які продукти подорожчають в Україні до Нового року: на що українцям доведеться розщедритися

12:00

"Їх було не двоє, а група": сержант підрозділу розповів подробиці розстрілу військових ЗСУ

11:59

Підвищення українцям пенсій: коли це може статися і яка сума

11:55

Окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані: деталіВидео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти