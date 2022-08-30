Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

За словами відомого кулінара, половину порції має складати клітковина.
Для дитини надзвичайно важливо дотримуватися правил здорового харчування, адже це -о снова здорових організму та психіки.
Відомий кулінар Євген Клопотенко в Instagram детально розповів, як саме слід харчуватися малюкові, аби завжди бути здоровим та не мати проблем із травленням.
Із чого має складатися тарілка дитини
- Половину порції повинна становити клітковина (сезонні овочі, фрукти і зелень)
- ¼ тарілки - це складні вуглеводи (гречка, пшоно, перлова, пшенична, кукурудзяна і вівсяна каші, дикий рис)
- ¼ - білки (нежирне м'ясо, птиця, риба, нежирні молочні продукти, яйця). Тваринного білка має бути більше, ніж рослинного. Пам'ятайте, що в адекватній кількості мають бути жири, переважно рослинні (горіхи, насіння, масла).
- Морська риба - це теж прекрасно, як джерело жирів. Масло, сметана, вершки, жирне м'ясо теж можуть бути, просто не більше, ніж 20 г на день.
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Порада - з даного списку кулінар радить обирати ті продукти, які є у нас в холодильнику.
"Плюс готуйте разом з дитиною. Це два важливих елементи: давати дитині здорову їжу і готувати разом із нею", - резюмував Клопотенко.
Нагадаємо, нещодавно Главред розповідав про те, що ні в якому разі не можна робити по відношенню до дитини.
Також Главред повідомляв, як саме допомогти дитині, якщо вона страждає на закреп - які способи допоможу врятувати ситуацію.
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Автор: Катя Трохименко