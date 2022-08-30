Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

З чого повинен складатися здоровий раціон харчування дитини / 1zoom.ru

Для дитини надзвичайно важливо дотримуватися правил здорового харчування, адже це -о снова здорових організму та психіки.

Відомий кулінар Євген Клопотенко в Instagram детально розповів, як саме слід харчуватися малюкові, аби завжди бути здоровим та не мати проблем із травленням.

Із чого має складатися тарілка дитини

Половину порції повинна становити клітковина (сезонні овочі, фрукти і зелень)

¼ тарілки - це складні вуглеводи (гречка, пшоно, перлова, пшенична, кукурудзяна і вівсяна каші, дикий рис)

¼ - білки (нежирне м'ясо, птиця, риба, нежирні молочні продукти, яйця). Тваринного білка має бути більше, ніж рослинного. Пам'ятайте, що в адекватній кількості мають бути жири, переважно рослинні (горіхи, насіння, масла).

Морська риба - це теж прекрасно, як джерело жирів. Масло, сметана, вершки, жирне м'ясо теж можуть бути, просто не більше, ніж 20 г на день.

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Порада - з даного списку кулінар радить обирати ті продукти, які є у нас в холодильнику.

"Плюс готуйте разом з дитиною. Це два важливих елементи: давати дитині здорову їжу і готувати разом із нею", - резюмував Клопотенко.

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