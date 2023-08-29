Україна на "Євробаченні 2024": що змінили правила відбору

Стало відомо, що змінилося в правилах нацвідбору на "Євробачення-2024". Але музичним продюсером конкурсу знову став Дмитро Шуров.

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Музичним продюсером нацвідбору вдруге стане український піаніст, артист і композитор Дмитро Шуров / колаж Главред, фото УНІАН і Twitter

Стало відомо, що Україна точно прийме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Про це повідомляє портал "Суспільне".

У травні 2024 року до шведського міста Мальме прибуде українська делегація з композицією, яка виграє нацвідбір. Незабаром почнуть приймати заявки на участь в музичних змаганнях. Втім, плануються зміни в правилах, які були раніше.

Музичним продюсером нацвідбору вдруге стане український піаніст, артист і композитор Дмитро Шуров (він же Ріапобой).

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"Днями розпочнеться прийом заявок на участь у нацвідборі та новий сезон "Євробачення" в Україні. Звертаюся зараз до всіх: включайтеся, ми повинні створити і вибрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи і запалить нову зірку з України", — розповів музикант.

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. Пізніше своє бажання виступити на Євробаченні-2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

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