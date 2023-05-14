Україна на Євробаченні-2023: яке місце зайняв гурт Tvorchi

Тернопільський колектив блискуче виконав свою головну місію на Євробаченні - гідно представити нашу країну на світовій сцені.

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Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2023 / instagram.com/tvorchi_official, instagram.com/eurovision

Головна музична подія року досягла кульмінації: журі та глядачі визначилися з переможцем конкурсу Євробачення в 2023 році. Кришталевий мікрофон (другий в її колекції) отримала співачка Loreen зі Швеції. Перше місце їй принесла композиція під назвою Tattoo.

Лорін виграла з невеликим відривом від артиста, який посів друге місце - Käärijä з Фінляндії. Третє місце дісталося артистці з Ізраїлю на ім'я Noa Kirel.

Учасникам Євробачення від України, гурту Tvorchi, букмекери пророкували третє місце. Цей прогноз, на жаль, не здійснився. Колектив не увійшов до п'ятірки лідерів, хоча зайняв дуже гідне місце в топ-10 кращих виконавців на Євробаченні-2023.

відео дня

Україна на Євробаченні у 2023 році посіла 6 місце. Гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel зумів набрати 54 бали від журі та 189 - від глядачів. Всього українські артисти заробили 243 бали.

Дивіться відео виступу конкурсантів з України, гурту Tvorchi, на Євробаченні-2023:

Нагадаємо, фінал Євробачення-2023 відкривали переможці минулого року - український гурт Kalush Orchestra. Вони виконали нову версію переможної "Стефанії", у створенні якої їм допомогла майбутня королева Великобританії.

Також Суспільний мовник на початку фіналу Євробачення представив 5 українських зірок, відібраних шляхом голосування для виконання ролі національного журі.

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