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Євробачення-2023: хто став переможцем головної музичної події року

Анна Підгорна
14 травня 2023, 02:01 оновлено 14 травня, 02:21
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Глядачі та журі зробили свій вибір. Кращий артист 2023 року здобув на Євробаченні приголомшливу перемогу.
Переможець Євробачення-2023-Loreen зі Швеції
Переможець Євробачення-2023 - Loreen зі Швеції / instagram.com/eurovision, instagram.com/loreenofficial

Перемогу на Євробаченні в 2023 році здобула учасниця зі Швеції - співачка Loreen з піснею Tattoo. Для неї це - друга перемога на конкурсі, адже 11 років тому вона вже відвезла один Кришталевий мікрофон додому.

Співачка в інопланетному образі і в незвичайних декораціях виконала чуттєву пісню, яка, втім, викликала у глядачів вкрай суперечливі відгуки. Loreen неодноразово за час Євробачення в 2023 році звинувачували в плагіаті - мовляв Tattoo аж надто схожа на пісню української артистки Мікі Ньютон.

Тим не менш, це не завадило Лорін своїм талантом завоювати серця глядачів і національного журі - вони прийняли її виступ настільки прихильно, що віддали артистці цілих 583 бали, що гарантувало їй безперечну перемогу.

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Перемога Loreen зробила Швецію країною, яка частіше за інших перемагала на Євробаченні, нарівні з Ірландією - на їхньому рахунку по 7 перемог.

Друге місце зайняв Käärijä з Фінляндії - 526 балів, третє - Noa Kirel з Ізраїлю - 362 бали. Україна посіла на Євробаченні у 2023 році 6 місце - 243 бали.

Дивіться виступ переможця Євробачення-2023-співачки Loreen з піснею Tattoo зі Швеції:

Нагадаємо, фінал Євробачення-2023 відкривали переможці минулого року - український гурт Kalush Orchestra. Вони виконали нову версію переможної "Стефанії", у створенні якої їм допомогла майбутня королева Великобританії.

Також перед самим фіналом Євробачення 2023 року букмекери оновили свої прогнози на переможця. Чи збулися вони, читайте тут.

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