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Pianoбой оголосив про нові правила Нацвідбору на Євробачення-2024

Анна Підгорна
28 серпня 2023, 19:58 оновлено 28 серпня, 19:58
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Організатори національного відбору прислухалися до українських фанатів Євробачення, і зробили їм особливий подарунок.
Дмитро Шуров, Євробачення-2024, Ріапобой
Євробачення-2024 - Дмитро Шуров розповів про зміни в правилах Нацвідбору / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/pianoboy_official

Переможця Євробачення-2023 визначили лише кілька місяців тому, але підготовка до конкурсу в наступному році вже почалася. На даний момент найактуальнішим питанням залишається список країн-учасниць.

І поки не всі представники визначилися зі своєю позицією, музичний продюсер українського Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров (Pianoбой) офіційно підтвердив участь України у змаганні.

Також він зазначив, що у відборі конкурсантів на прийдешній конкурс організатори змінили правила - глядачі зможуть вплинути на результат Нацвідбору, та обрати одного з фіналістів. Як ця процедура буде здійснена, музичний продюсер поки не розкрив.

відео дня

"На зв'язку Дмитро Шуров – музичний продюсер нацвідбору на Євробачення-2024. Вже дуже-дуже скоро розпочнеться приймання заявок і новий сезон Євробачення в Україні. Тож, вмикайтесь, нам з вами потрібно створити і обрати ту саму неперевершену пісню, яка представить Україну, якою пишатиметься Україна і яка запалить нову зірку з України на весь світ. Цього року маємо сюрприз для вас: ви зможете обрати одного з фіналістів", - розповів Шуров.

Дивіться відеозвернення Дмитра Шурова про оновлення правил Нацвідбору на Євробачення-2024:

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українському гурту Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. Пізніше своє бажання виступити на Євробаченні-2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

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