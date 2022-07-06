Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі, а також мама Примадонни Зінаїда Архипівна / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова має трьох дітей і трьох онуків. Однак в 2020 році ще одну "онуку" Примадонні подарував її племінник - Владислав Пугачов.

З сином свого молодшого брата Євгена Аллу Борисівну пов'язують теплі стосунки. Не дивно, що племінник назвав свою доньку на честь зоряної тітоньки.

У серпні 2022 року маленькій Аллі виповниться два роки. Батьки відзначають - дівчинка разюче схожа на Примадонну за характером, а в її зовнішності вже вгадується "порода" Пугачових.

"Алла Пугачова зростає! У вересні в садок збираємося почати ходити на півдня. Відпочиваємо влітку в Москві, так як за станом Влада ми не можемо їздити. Вона вже стала самостійною. 3 серпня їй буде два роки. Вона копія Пугачових!" - розповідає мама дівчинки.

У Алли Борисівни Пугачової троє дітей - Крістіна Орбакайте (1971 р.н.) і двійнята Єлизавета і Гаррі (2013 р. н.). Христина подарувала Примадонні трьох онуків - Микиту (1991 р. н.), Дені (1998 р. н.) і Клавдію (2012 р. н.)

Внучата племінниця Алли Пугачової - дворічна Алла / t.me/zvezdach_mag

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Раніше співак Олександр Розенбаум відмовився критикувати артистів, які покинули Росію після початку війни в Україні, в числі яких опинилася Алла Пугачова. Її музикант назвав своєю "коханою людиною".

Між тим в Росії пропонують конфіскувати замок Алли Пугачової та Максима Галкіна, які виступили проти війни Росії в Україні.

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