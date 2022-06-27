"Називати її зрадницею? Та ніколи!": Розенбаум заступився за Пугачову, Галкіна і Макаревича

Розенбаум заступився за Пугачову, Галкіна і Макаревича / скріншот

Співак Олександр Розенбаум відмовився критикувати артистів, які покинули Росії після початку війни в Україні

70-річний артист в інтерв'ю Ксенії Собчак зазначив, що досі спілкується з Аллою Пугачовою, яка одна з перших виїхала з Росії.

"Я її люблю, не прощався і прощатися не збираюся. Нещодавно з нею розмовляв... З якого переляку я не повинен з нею спілкуватися?! Вона епоха в музиці. Я не буду її засуджувати, обговорювати. Називати її зрадницею? Та ніколи!", - заявив він.

Також Розенбаум висловився і про Андрія Макаревича, який разом з дружиною і сином також виїхав до Ізраїлю.

читайте також"Я звертаюся до Алли Борисівні": пропагандист Соловйов просить Пугачову "відкрити рот""Я його теж не дозволю собі дорікати. Не вважаю його зрадником. Я б так не зробив, але у нього є свої думки. Може, він правильно зробив, може, помер би від переживань. Я тут на видиху!", сказав Розенбаум.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Співачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.

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