"Вчилися погано. Були відраховані": Дмитро Комаров висміяв "могилізованих" солдатів РФ

Дмитро Комаров висміяв екіпіровку армії і РФ і ступінь підготовки новоприбулих по частковій мобілізації солдатів / instagram.com/komarovmir

Журналіст, ведучий і мандрівник Дмитро Комаров на час війни відклав зйомки популярного тревел-шоу Світ навиворіт. Зараз він займається волонтерством і знімає обстановку на деокупованих територіях України.

Час від часу в його блозі в Instagram з'являються цінні кадри зі звільнених від рашистів українських земель. Нещодавно він опублікував знімки озброєння, яким своїх військових забезпечує країна-агресор.

Сумним і комічним Комарову здається те, як РФ не цінує своїх військових - убоге і застаріле екіпірування рашистів хоч і грає на руку ЗСУ, проте не залишає російським солдатам і шансу на виживання. Також його дивує, що при такому низькому рівні підготовки на фронт посилають абсолютно недосвідчених солдатів.

"Коротше кажучи, "друга" армія світу. На позиціях рф - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Вчилися прямо в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - пише Комаров.

Раніше українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розповіла, що танцюрист її балету потрапив під розстріл гуманітарної колони в Запоріжжі. Хлопець отримав серйозні пошкодження і втратив матір.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

Інші новини: