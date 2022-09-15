"У трусах їх у полон і брали": Дмитро Комаров розповів історію про окупантів на Харківщині

Дмитро Комаров розповів історію про окупантів на Харківщині / колаж Instagram

Відомий український шоумен Дмитро Комаров - Ведучий проєкту "Світ навиворіт" відвідав звільнені міста Харківської області. На своїй сторінці в Instagram він виклав фотозвіт з цих місць.

В першу чергу Комаров відвідав бакалію і Куп'янськ. І детально поговорив з бійцями ЗСУ та місцевими жителями. Найбільше його вразила розповідь про те, як окупанти здавалися в полон

"Вони роздягалися до трусів, кидали форму і ховалися в підвалі. Але так в трусах їх в полон і брали", - розповідають мені жителі деокупованих територій Харківщини про втечу росіян. Вони зіткнулися з контрнаступом, відбити який фізично не могли", – розповів Комаров.

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Як розповіли місцеві жителі телеведучому, окупанти хотіли надовго залишитися в Харківській області. Вони перефарбовували все синьо-жовте на свій мерзенний триколор, розвішували білборди з дивними гаслами, а в магазини завозили продукти російського виробництва.

"Йти не збиралися. А звичайні українці були змушені жити, приймаючи нав'язані правила. Ті, хто був не згоден, чекали тортур (страшні місця – струм, нігті, палиці з презервативами і т.п.). Нам належить дізнатися ще багато жахливих фактів про тортури, які росіяни влаштовували українцям, намагаючись побудувати в Харківській області російський світ і відфільтрувати всіх, хто проти", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Дмитро Комаров (відомий проектом Світ навиворіт на каналі 1+1) розповів, на що саме витратив гроші, які отримав, після того як продав на торгах своє елітне авто Сhrysler Сrossfire.

Комаров каже, що всі отримані кошти витратив на купівлю автомобілів для потреб ЗСУ. Транспортні засоби доставляли з Латвії - більше двох десятків пікапів, джипів і мікроавтобусів.

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