Обстріл колони в Запоріжжі: танцюрист Могилевської отримав серйозні поранення і втратив матір

Танцюрист Могилевської з родиною потрапив під обстріл колони в Запоріжжі / instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/tkach_

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розповіла, що горе, яке приніс в Україну 30 Вересня ракетний удар російських окупантів по колоні мирних жителів у Запоріжжі, торкнулася і її. На даний момент жертвами теракту стали більше сотні людей: станом на ранок другого жовтня відомо про 31 загиблого і більше 70 поранених з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Серед них виявився і танцюрист балету Могилевської Микита Ткаченко, який з батьками в момент ракетного удару стояв у колоні. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Усі ви чули про жахливу трагедію, яка вчора сталася у Запоріжжі. 30 мирних жителів стали жертвами обстрілу ЗС РФ гуманітарної колони. У цій колоні Микита перебував із мамою. На жаль, Катерина отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті. Микита зараз перебуває у лікарні. Без матері залишилося двоє синів. Царство небесне Катерині та всім загиблим", - пише Могилевська.

Молодий чоловік зараз отримує необхідну йому медичну допомогу. У нього осколкове поранення в ногу і тимчасова втрата слуху на праве вухо. Однак Микита налаштований оптимістично - осколок потрапив в м'яз і не пошкодив кістку, а барабанна перетинка ціла, так що слух, скоріш за все, повернеться. Про це він розповів на своїй сторінці в соціальних мережах.

Незважаючи на те, що нога Ткаченка пошкоджена, є можливість, що він зможе повернутися до своєї кар'єри танцюриста і хореографа.

Танцюрист Могилевської з родиною потрапив під обстріл колони в Запоріжжі / instagram.com/tkach_

Під час ракетного удару Ткаченко перебував у колоні з батьками: батько Микити не отримав ушкоджень, оскільки перебував в безпечному укритті, а мама танцюриста Катерина отримала поранення, не сумісні з життям.

Микита Ткаченко з мамою Катериною / instagram.com/tkach_

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07: 00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосуванням ЗРК з-300. Чотири ракети потрапили в район авторинку і по цивільній гуманітарній колоні На виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "намагається помститися за нашу силу і свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно відповідатимуть за кожне погублене життя українців.

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