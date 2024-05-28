Учасники популярного російського гурту змінили громадянство

Президент Молдови Майя Санду підписала указ про надання громадянства кільком учасникам гурту "Бі-2", який виступив проти нападу Росії на Україну, та їхнім сім'ям.
За даними rtvi.com, загалом, згідно з указом, паспорти республіки отримали вісім осіб, які до цього мали тільки громадянство терористичної Росії.
"Наша країна відкрита і гостинна для людей, які обирають мир, пропагують дружбу і повагу між народами", - написав у своєму телеграм-каналі глава президентської адміністрації Адріан Белуцел.
Він додав, що Молдова "захищає людську гідність і свободу слова".
Молдавські паспорти, зокрема, отримали бас-гітарист Максим Андрющенко, менеджер гурту Олексій Левченко, а також члени їхніх сімей. У списку немає фронтменів гурту - Олександра Умана ("Шури") і Єгора Бортника ("Льови"), оскільки у них є паспорти Ізраїлю.
Нагадаємо, раніше учасників російського рок-гурту "Бі-2" вимагають визнати спонсорами тероризму, держзрадниками і відібрати в них усе майно в терористичній Росії.
Нагадаємо, раніше гурт Бі-2, який засудив напад Росії на Україну і вбивства мирних громадян, заспівав свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", однак без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.
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