Вбивцю Тупака Шакура засудили до довічного ув’язнення — подробиці

За версією звинувачення, Дуейн Девіс організував напад на музиканта у 1996 році.

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Вбивцю Тупака Шакура засудили до довічного ув’язнення / Колаж Главред, фото з архіву GETTY IMAGES, LAS VEGAS POLICE DEPARTMENT

Коротко:

Розслідування вбивства Шакура тривало майже три десятиліття

Дуейн Девіс зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення через 40 років

Суд у США призначив довічне позбавлення волі 63-річному Дуейну Девісу, якого визнали винним в організації вбивства репера Тупака Шакура. Вперше претендувати на умовно-дострокове звільнення (УДО) він зможе не раніше ніж через 40 років. Про це повідомляє CNN.

Вирок було винесено 13 жовтня суддею Карлі Кірні. Під час розгляду можливості дострокового звільнення Девісу зарахують 731 день, проведений під вартою. При цьому право подати клопотання про УДО не означає, що його обов’язково задовольнять.

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Як Девіс опинився пов’язаним із вбивством Тупака

За версією звинувачення, Девіс організував напад на музиканта у 1996 році. Імовірним мотивом став конфлікт між оточенням репера та племінником Девіса Орландо Андерсоном.

Сам Девіс, якого слідство пов’язувало зі злочинним угрупованням Southside Compton Crips, не звинувачувався в тому, що особисто стріляв у Шакура. Йшлося саме про організацію вбивства.

Тупак отримав вогнепальні поранення, коли перебував у автомобілі разом із продюсером Меріоном Найтом. Через шість днів, у віці 25 років, репер помер.

Чому розслідування тривало майже 30 років

Розслідування вбивства Шакура тривало майже три десятиліття. Одну з ключових ролей у справі відіграли власні заяви Девіса про його причетність до злочину. Він розповідав про обставини події в інтерв’ю, документальних фільмах та подкастах.

У 2019 році Девіс також випустив мемуари, в яких виклав свою версію подій.

У підсумку він став єдиною людиною, якій висунули звинувачення у вбивстві Тупака Шакура. Судовий вирок поставив чергову крапку в багаторічному розслідуванні одного з найвідоміших злочинів в історії американського хіп-хопу.

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Про особу: Тупак Шакур Тупак Шакур (2Pac) - легендарний американський репер, актор і громадський діяч, визнаний однією з найвпливовіших і культових постатей в історії хіп-хопу. За своє коротке життя він встиг продати понад 75 мільйонів записів по всьому світу, був посмертно введений до Зали слави рок-н-ролу та удостоєний зірки на Голлівудській "Алеї слави". На відміну від багатьох реперів свого часу, Тупак поєднував жорсткий гангста-реп із глибокою соціальною лірикою. У своїх піснях (таких як "Changes", "Dear Mama", "California Love") він відкрито порушував теми расизму, бідності, жорстокості поліції та важкого життя в афроамериканських гетто. Його альбом "All Eyez on Me" став знаковою подією для індустрії - це був один із перших успішних подвійних альбомів в історії репу, який закріпив за ним статус ікони 90-х. Окрім музики, Шакур успішно знімався в кіно (фільми "Авторитет", "Поетична Джастіс", "У глухому куті"). Життя музиканта обірвалося на піку його популярності. 7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі автомобіль, у якому їхав Тупак, був розстріляний із "Кадилака", що проїжджав повз. Через шість днів, 13 вересня 1996 року, 25-річний репер помер у лікарні від отриманих поранень.

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