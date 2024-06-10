"У тебе будуть проблеми": король Чарльз пригрозив синові - причина

Стосунки короля Чарльза і принца Гаррі стали ще гіршими.

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Король Чарльз поставив ультиматум принцу Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Нещодавно принц Гаррі, який зараз живе в США, здійснив візит до Великої Британії, але так і не зустрівся зі своїм онкохворим батьком королем Чарльзом.

Інсайдери повідомляли, що король не зміг узгодити зустріч із сином через свою зайнятість. Була ще одна версія: Чарльз покликав Гаррі переночувати в палаці, але той відмовився.

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Як заявив королівський експерт Том Квінн виданню The Mirror, виявляється, король пригрозив синові і зазначив, що на нього чекає розплата за одкровення.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

"Король сказав Гаррі не писати і нічого не говорити про сім'ю, і особливо Вільяма, інакше в нього будуть проблеми. Усі знають, що якщо монарх просить щось, то потрібно підкоритися", - зазначив експерт.

Хто такий король Чарльз ІІІ? Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Король Чарльз - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавно Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гамму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

А також раніше принц Вільям вперше за довгий час з'явився на публіці з онкохворим батьком королем Чарльзом. На зустрічі король Чарльз офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму.

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