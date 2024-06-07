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Король Чарльз III покинув Велику Британію - що сталося

Еліна Чигис
7 червня 2024, 12:12
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Король Чарльз наважився вирушити до Франції разом із королевою Каміллою.
король Чарльз, королева Камілла
Король Чарльз наважився на закордонну поїздку / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз III вперше після того, як йому діагностували онкозахворювання, залишив Велику Британію і поїхав до Франції, де відбуваються урочисті заходи, присвячені 80-й річниці висадки союзницьких військ у Нормандії.

Як повідомили на офіційній сторінці королівської сім'ї в соцмережах, королева Камілла також вирушила з чоловіком.

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Насамперед королівське подружжя, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, міністр оборони Грант Шеппс, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон узяли участь в урочистостях біля Британського меморіалу. Після цього король Чарльз виголосив промову.

Хто такий король Чарльз ІІІ?

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Король Чарльз - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавно Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гамму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

А також раніше принц Вільям вперше за довгий час з'явився на публіці з онкохворим батьком королем Чарльзом. На зустрічі король Чарльз офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму.

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