'У неї скаче біполярочка': Приходько висміяла Лободу, яка назвала себе українською артисткою

Анастасія Приходько розкритикувала Світлану Лободу. Перша сміливо заявила, що друга серйозні психологічні відхилення.
Відома українська співачка та волонтер Анастасія Приходько у вельми єрнічному стилі дала коментар щодо нещодавньої заяви виконавиці Світлани Лободи – у якій та стверджувала, що вважає себе українською співачкою.
"Ще скажи - "Я невинна". Вмерте цю жінку хто-небудь. У неї скаче біполярочка. Роздвоєння особистості, серйозні психологічні відхилення", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше співачка та телеведуча Регіна Тодоренко (уродженка Одеси) в черговий збентежила громадськість ганебним вчинком – окрім того, що вона продовжує мовчати про війну, яку Росія розв'язала проти України.
2 вересня Тодоренко вийшла на червону доріжку Московського кінофестивалю (який курує скандально відомий російський режисер-путініст Микита Міхалков). Мовчунню швидко та гнівно засудили українські знаменитості. Насамперед – шоумен Анатолій Анатолич та співачка Даша Астаф'єва.
До того українська модель, ведуча та волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні задля збереження кар'єри в РФ.
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