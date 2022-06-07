Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні / Колаж

Українська модель, ведуча та волонтерка Катя Осадча була однією з перших медіаперсон, яка виступила за те, щоб позбавити українського громадянства артистів укаїнського походження, які свідомо мовчать про війну в Україні та/або публічно підтримують військову політику Кремля.

В інтерв'ю для КП Україна Осадча зізнається - в ній не залишилося надії, що вони змінять своє рішення. Та й в цілому це вже нічого не змінить - пройшло більше трьох місяців з моменту, як Росія вторглася в Україну. Цього часу більш ніж достатньо, щоб вирішити, на чиєму ти боці.

"Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які чинить росія. Не підтримати свій народ, не бути разом з ним – це, власне, і означає, що ти зробив вибір і не хочеш бути громадянином своєї країни. Все. Віддавайте паспорти! Мені важко навіть усвідомити, як люди так можуть робити. Я багато про це думала, обдумувала, які можуть бути причини такої поведінки. Кар’єра в росії, в Україні – війна, повертатися немає куди? Мовчать, бо думають, що росія захопить Україну і вони повернуться в Україну зірками?" - дивується ведуча.

На її думку жодна з відмовок з вуст артистів-зрадників не буде звучати досить переконливо: ні вагітність (як у Тодоренко), ні страх втратити кар'єру і гроші.

Так, згідно з чутками, саме останнє лякає Ані Лорак - співачка мовчить з самого початку війни, і активно ховається від ЗМІ. Надоумив її на таке її кум і Народний артист України. При цьому він був і залишається російським виконавцем. "Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар’єра ж! Думаю, після нашої Перемоги все стане зрозуміло", - розповіла Осадча.

читайте такожОля Цибульська розповіла, який камінг-аут здійснив весь український шоу-бізнес під час війни

Раніше телеведуча, модель і волонтерка Катя Осадча розповіла, через що плаче найбільше - жахи, які творять рашисти в Україні незмінно викликають у неї сльози.

Інші новини: