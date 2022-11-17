Лобода анонсувала україномовний трек, але прикро помилилася в назві

Світлана Лобода / Колаж фото УНІАН

Попспівачка Світлана Лобода анонсувала для багатомільйонної армії своїх фанатів вихід нової пісні українською мовою, проте допустила прикру помилку в назві.

"Хочу поділитися з вами тим, що я приготувала для вас! Останні три місяці, я рятувалася творчістю. Я постійно шукала, писала, думала, складала/ і результатом моїх безсонних ночей стане нова пісня", ‒ написала співачка в Instagram.

18 листопада Лобода планує презентувати пісню українською мовою. Трек називається "Два незнайомця". Однак, як тут же написав у мережі відомий філолог і телеведучий Олександр Авраменко, тут вона і допустила помилку. Він повідомив, що правильніше було б назвати трек "Два незнайомці".

"Світлана Лобода анонсувала на своїй сторінці в Instagram нову пісню, яка називається "Два незнайомця". Неправильний варіант назви в рядку: а – "Два незнайомці", б – "Два незнайомця", в – "Двоє незнайомців", - написав у себе в Instagram філолог.

Нагадаємо, раніше актриса "Жіночого кварталу" і комікеса Ірина Сопонару "засліпила" фанатів сяйвом яскравого кадру, на якому вона постала одягненою в пікантний корсет від українського бренду.

Також супермодель, актриса і одна з найкрасивіших жінок ХХ століття за версією Playboy 56-річна Сінді Кроуфорд засвітила соковиті стегна в сукні-мантії.

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