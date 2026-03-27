Камалія повідомила про свій найвищий місячний дохід

Українська співачка Камалія поділилася подробицями про свої доходи та витрати під час бліц-опитування проекту Ranok na Maximum.

Зокрема, артистка зізналася, що найдорожча покупка в її житті обійшлася в понад 11 мільйонів доларів, однак уточнювати, що саме це було, вона не стала.

Також співачка розповіла про регулярні витрати на догляд за собою. За її словами, щомісяця на ці цілі йде не менше тисячі доларів.

Говорячи про комунальні витрати, Камалія зазначила, що не веде точний облік, але приблизно вони порівнянні з двома середніми зарплатами в Києві.

При цьому артистка озвучила і свій рекордний дохід за один місяць: близько 100 тисяч доларів.

Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

