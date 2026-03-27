Олексій Суханов зробив зізнання про таємний роман: "Я зараз кохаю"

Олексій Суханов — інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов, скріншот із відео

Відомий український телеведучий Олексій Суханов дав рідкісний коментар про своє особисте життя. В інтерв'ю Маші Єфросініній він зізнався, чому приховує свої стосунки.

Ведучий розповів, що після розлучення з дружиною у 2016 році не відчував настільки сильних почуттів, які з'явилися у нього в новому романі. Суханов упевнений — лише перевірені часом стосунки можна назвати справжнім коханням.

"Я зараз кохаю. Кохання — це почуття, яке перевірене і доведене часом, випробуваннями, різноманіттям ситуацій, коли ти не поступаєшся через свою впертість і прояви егоїзму, а тебе розуміють", — пояснив Олексій.

Знаменитість також пояснив, чому досі приховує особистість свого партнера і нечасто говорить про свої стосунки. Олексій зізнався, що не хоче завдавати болю людям, які через війну втратили близьких.

"Щастя любить тишу! Чого я повинен цим хвалитися? Мені здається, що це навіть якось нечемно, нахабно і жорстоко зараз хвалитися своїм особистим щастям на тлі того, що люди втрачають своє кохання. Є люди, яким це завдає болю. А я не хочу цього. Моє щастя не може і не хоче завдавати болю", — вважає Суханов.

Після розлучення з дружиною Ольгою, з якою Олексій Суханов прожив 13 років, ведучий довгий час не афішував змін на любовному фронті. Зараз знаменитість зізнається, що "не самотній і по-справжньому щасливий", проте особистість своєї другої половинки тримає в таємниці. Після чуток про роман з піарником Олексієм Прищепою, що виникли після публікації фото з поцілунком у щоку, Суханов заявив, що їх пов'язує виключно багаторічна міцна дружба.

Про особу: Олексій Суханов Олексій Суханов — український (у минулому російський) журналіст, теле- та радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012–2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

