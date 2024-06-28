У Кушанашвілі почалося критичне запалення

Стан телеведучого і журналіста Отара Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, став гіршим.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, у журналіста почався небезпечний для життя перитоніт.
За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, шоумена прооперували двічі: спочатку чистили організм, потім вирізали половину шлунка через непрохідність кишечника. Попереду ще одне втручання.
За словами джерела з близького оточення, зараз знаменитість перебуває в реанімації на ШВЛ. Приходить до тями, але говорити не в силах. "Рухами й очима заспокоює близьких, іронізує над станом, проситься додому. На нього чекає третя операція - видалення злоякісної пухлини з кишківника. Артист не стежив за здоров'ям і довго ігнорував лікарів, тому ось", - повідомляють пропагандисти.
Вони також повідомляють, що щойно Кушанашвілі відновиться, його переведуть в онкологічний центр у Москві.
Хто такий Отар Кушанашвілі?
Отар Кушанашвілі - грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий.
28 березня 2016 року Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду в Україну Отару Кушанашвілі на три роки.
У 2022 році Отар Кушанашвілі категорично засудив війну в Україні та вступив за дочку пропагандиста Володимира Машкова Марію, яка засудила криваву політику диктатора-президента РФ Володимира Путіна.
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Пропагандистка, фанатка терориста Путіна, телеведуча Тіна Канделакі допомогла розігнати по всьому інтернету образи на адресу Путіна.
Раніше також стало відомо про те, що Отар Кушанашвілі був госпіталізований у важкому стані і виявився серйозно хворим. У Отара Кушанашвілі виявили ракову пухлину, зараз його оперують. Про це повідомив друг шоумена Володимир Полупанов.
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