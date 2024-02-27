У хірурга, якого захищав Кіркоров, помер відомий російський продюсер

Пацієнту швидше за все занесли інфекцію в кров.

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Тимур Хайдаров потрапив у скандал знову / Колаж Главред, фото drkhidarov.ru/

В терористичний Росії повідомили про смерть відомого московського бізнесмена і продюсера Петра Гаврилова.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, смерть настала через 10 днів після шлункового шунтування в клініці доктора Хайдарова.

Повідомляється, що операція відбулася ще 17 лютого в одній з найпопулярніших клінік пластичної хірургії IQ Plastique доктора Хайдарова. "По паперах все пройшло штатно - Гаврилов був виписаний і відправлений додому. Через три дні йому стало погано", - повідомляє канал.

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20-го числа Гаврилов викликав швидку, поскаржився на біль в області грудей і живота, тяжкість при диханні. Але від госпіталізації відмовився. Пізніше болі посилилися, Гаврилов впав у кому і помер. Попередньо, від зараження крові після резекції шлунка.

Хто такий Тимур Хайдаров Зірковий російський хірург Тимур Хайдаров народився 24 лютого 1989 року в узбецькому місті Навої. Його мама - лікар-хірург, і він вже в юності вирішив, що піде по її стопах. Про Хайдарова активно заговорили після пластичної операції Кіркорова. Після новин про операцію, російські зірки стали активно скаржитися на помилки скандального лікаря. Спочатку співачка Слава заявила, що нікому б не радила робити у нього груди, а потім до неї приєдналася Любов Успенська, назвавши доктора "м'ясником". На початку серпня 2023 року з'ясувалося, що Хайдаров і зовсім виїхав з країни. На тлі всіх розборок і нападок, а також того, що його прийоми перенесли на кінець місяця, поповзли чутки, ніби він просто втік.

Сім'я Гаврилова впевнена, що інцидент стався через інфекцію, яку чоловікові занесли під час операції в клініці. Крім того, сім'я має намір судитися і домагатися покарання для зіркового доктора. Сам Хайдаров ситуацію поки не прокоментував.

"На початку лютого він писав, що Росздравнадзор перевірив його клініку — порушень виявлено не було", - повідомив канал.

Нагадаємо, раніше в Мережу злили аудіоповідомлення нібито колишньої медсестри з клініки Тимура Хайдарова (який і робив Кіркорову ту саму операцію). Жінка розповідає, що у Примадона після установки імплантатів почалося"загноєння" (в тому самому місці).

Раніше також Тимур Хайдаров розповів, що Кіркоров вразив медиків своїм феноменально швидким загоєнням ран після пластичної операції. За словами медика, рани "склеїлися" вже на четвертий день, в той час як зазвичай на це потрібно 7-10 днів. Медик зазначив, що таке загоєння — рідкість в медицині.

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