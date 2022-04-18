"У цих нелюдів немає ні совісті, ні майбутнього": Тарас Тополя показав знищену рашистами лікарню

Тарас Тополя показав зруйновану поліклініку в Харкові / instagram.com/tarastopolia

Український співак Тарас Тополя та інші учасники групи Антитіла з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів в Україну захищає країну у складі територіальної оборони.

Зараз музиканти опинилися в Харкові і допомагають звільняти місто від російських окупантів. Тополя показав знімок зруйнованої поліклініки в одному з найбільших районів Харкова - Салтівці.

Розстріляний медичний заклад - яскравий приклад того, що Женевська конвенція для військ кремля - порожній звук. Тому носити відмітні знаки, на зразок червоних хрестів для парамедиків в зонах активних бойових дій - рішення, яке можна прирівняти до самогубства.

"Одне з логічних запитань: чому, якщо ви парамедики, у вас немає червоних хрестів на формі й на авто?І для чого вам автомати?Дивіться, відповідь - на цьому фото.Позаду нас розстріляна руSSкімі мразями поліклініка на Салтівці.Таких обстріляних цивільних об’єктів сотні по всій країні.Хотілось би сказати, що цим виродкам всеодно у що і у кого стріляти, але це зовсім не так!Вони б‘ють по цивільних медзакладах щоб посіяти страх і терор, паніку і смерті мирних людей, ЦІЛЕНАПРАВЛЕННО!

Якщо ж ти позначиш себе яскравим червоним хрестом медика, як це прийнято у всьому світі, то руSSкі пристрелять тебе і твій екіпаж першим, а твоє авто знищать. Вигорить все, і поранені, і санітари, і яскраві червоні хрести.Женевська конвенція? Забудьте!У цих мразєй немає ні честі, ні совісті, ні майбутнього.Тому на кожен виїзд: магазин приєднати, патрон в патронник, наліпки з червоними хрестами - в кишеню",- пояснив Тополя.

Тарас Тополя показав зруйновану поліклініку в Харкові / instagram.com/tarastopolia

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Раніше Тарас Тополя, виступаючи в прямому ефірі Марафону новин, довів до сліз телеведучу 1 + 1 Марічку Падалко.

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