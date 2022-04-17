Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРО

Марічка Падалко розплакалася в прямому ефірі після пісні Тараса Тополі / instagram.com/marichkapadalko

Українська телеведуча каналу 1+1 Марічка Падалко не зуміла стримати сліз під час прямого ефіру.

Під час марафону новин до бесіди приєднався Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла, який зараз служить у ТРО. Йому Падалко зізналася, що сьогодні її останній спільний ефір з телеведучим Русланом Сенічкіним.

Щоб ознаменувати важливий момент для неї, вона попросила музиканта виконати щось душевне: "Скажу тобі так відверто: у всіх у нас є свої завдання. Ви отримуєте свої, у нас – свої. І наші інформаційні завдання складаються так, що ми в рамках цього марафону останній ефір працюємо разом з Русланом. Я не можу про це не згадати".

Тарас Тополя не зміг відмовити ведучій у проханні, і виконав українську пісню "Ой, у вишневому саду".

На очі Марічки Падалко навернулися сльози, поки вона слухала зворушливе виконання Тополі. Партнер ведучої, Руслан Сенічкін, підтримав її за передпліччя, і подякував музиканту за його службу.

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