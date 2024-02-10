Важка форма: донька Скрябіна розповіла про хворобу, яку лікували за кордоном

Вона страждала від важкої форми акне і саме це захворювання визначило майбутнє дівчини

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Дочка Кузьми розповіла про захворювання / Колаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/kuzmenko_barbara/

Дочка легендарного музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув у ДТП у 2015 році Барбара Кузьменко, поділилася непростою історією.

Вона розповіла про своє захворювання, з яким не змогли впоратися українські медики, повідомляє Обозреватель,

За словами Кузьменко, вона страждала від важкої форми акне і саме це захворювання визначило майбутнє дівчини. Вона стала лікарем-дерматологом.

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"У дитинстві я мріяла про професію ветеринара. А потім у мене почалися підліткові проблеми зі шкірою - дуже рано, мені було всього дев'ять років. Що батьки тільки не робили, але вилікуватися не вдавалося. На жаль, не судилося нам було в той час знайти лікарів, які могли б мені допомогти. Щотижня мені доводилося переживати чистки обличчя, після яких потім дуже довго лікувала рубці. Пілінги, яких немає в жодному міжнародному протоколі. Переливання крові, всілякі "бовтанки", імуномодулятори - нічого не допомагало. Ставало тільки гірше і гірше", - ділиться вона.

За її словами, пізніше Кузьма знайшов лікаря в Празі, яка працювала на кафедрі дерматології в одному з дослідницьких інститутів.

"І ми почали їздити до неї. Вона лікувала мене виключно за міжнародними протоколами, керувалася принципами доказової медицини. І в 17 років мені вдалося забути про свою проблему. Цього ж року я вступила до медичного вишу на лікаря-дерматолога. Коли мені нічого не допомагало, я дуже хотіла в цьому розібратися. І вирішила присвятити своє життя цьому покликанню ще з років 13, настільки була в цій темі", - додає молода лікарка.

Нагадаємо, 9 років тому трагічно загинув Андрій "Кузьма Скрябін" Кузьменко - український музикант і шоумен.

Раніше також український ведучий Орест Дрималовський під час прямого ефіру заявив, що він змінює своє життя і йде служити в ЗСУ.

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