"Ти - все моє життя": Монатік зворушливо звернувся до вагітної дружини

Дмитро Монатік ніжно привітав свою дружину з днем народження.

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Дмитро Монатік та Ірина Монатік - щаслива пара / колаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik/

Український популярний співак Дмитро Монатік, який виховує двох синів з дружиною Іриною, поділився зворушливим посланням.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував вірш, де привітав свою дружину Ірину Монатік із днем народження.

"З днем народження, моя. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти - все моє життя", - написав артист.

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Хто такий MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.

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Нещодавно Дмитро Монатік розповів чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.

А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".

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