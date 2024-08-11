"Ти - все моє життя": Монатік зворушливо звернувся до вагітної дружини

Український популярний співак Дмитро Монатік, який виховує двох синів з дружиною Іриною, поділився зворушливим посланням.
На своїй сторінці в Instagram, він опублікував вірш, де привітав свою дружину Ірину Монатік із днем народження.
"З днем народження, моя. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти - все моє життя", - написав артист.
Хто такий MONATIK
Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Нещодавно Дмитро Монатік розповів чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.
А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".
Вас також може зацікавити:
- Монатік показав, як провів своїх дітей до школи
- "Які ж жахливі": син Монатіка потрапив до лікарні
- Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред