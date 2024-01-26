Тоня Матвієнко виставила каблучку покійної мами на аукціон

Дорогоцінний перстень, що за життя належав "душі української пісні", сьогодні став помічником для наших захисників.

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Тоня Матвієнко пожертвувала каблучку Ніни Матвієнко на благодійність / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Вже понад три місяці минуло з моменту смерті легендарної української співачки Ніни Матвієнко, але її донька Тоня Матвієнко продовжує робити добрі справи в ім'я матері. У такий спосіб артистка зберігає про неї світлу пам'ять.

Нещодавно проєкт "Ближче до зірок" оголосив благодійну ініціативу зі збору коштів на FPV дрони для українських військових, які охороняють нашу країну на південному напрямку. Кожен, хто задонатить певну суму, бере участь у благодійному розіграші справжнього скарбу.

Лот для аукціону надала Тоня Матвієнко - срібний перстень із блакитним каменем, який належав її покійній матері. Співачка без вагань передала сімейну реліквію на благодійність, адже впевнена, що Ніна Митрофанівна була б щасливою підтримати наших захисників.

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"Ця каблучка для мене дуже дорога. Я сподіваюся, що воно принесе користь захисникам і захисницям. Я буду дуже рада цьому, і я знаю, що мама – також. Мама була б щасливою, якби ця каблучка принесла Україні користь. Слава ЗСУ! Слава Україні", - каже Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко пожертвувала каблучку Ніни Матвієнко на благодійність / instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. 11 жовтня по талановитій артистці пройшла громадянська панахида в Національній філармонії України. Жителі і гості столиці зібралися там, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. У філармонії відбулося також звернення родини Матвієнків.

Тоня Матвієнко вийшла до преси, щоб поділитися спогадами про маму. Її підтримував чоловік, очі артистки почервоніли, а щоки були мокрими від сліз. Тоня розповіла, про що на смертному одрі її попросила Ніна Митрофанівна.

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