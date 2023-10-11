У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармонії

Шанувальники з гідністю проводжають в останній шлях легенду української сцени.

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Прощання з Ніною Матвієнко / колаж: Главред, фото: УНІАН , instagram.com/8.23.88

11 жовтня український народ прощається з особливою особистістю - душею української пісні, Народною артисткою і Героєм України Ніною Митрофанівною Матвієнко. Вона померла 8 жовтня у віці 75 років.

Сьогодні по талановитій артистці проходить громадянська панахида в Національній філармонії України. Жителі і гості столиці вже збираються там, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу.

У філармонії відбудеться також звернення родини Матвієнків. О 14:30 на Звіринецькому кладовищі розпочнеться похоронна церемонія.

Зараз до філармонії під'їхав чорний катафалк, з якого винесли білосніжну труну з тілом зірки. Безліч шанувальників зібралося біля дверей.

Дивіться відео прибуття труни Ніни Матвієнко:

Попрощатися з Ніною Матвієнко вже прийшло безліч відомих особистостей. Свою підтримку Тоні Матвієнко, доньці Ніни Митрофанівни, висловив Патріарх Київський і всієї Русі Філарет. Також свою повагу засвідчив мер Києва Володимир Кличко.

Пізніше Тоня Матвієнко звернулася до преси зі зворушливими словами про маму: "Вдячна, за те, що виростила, за те, що вона була моїм прикладом. В неї дуже велике серце. Вона і є Україна, моя мама і є Україна. Дякую, що такий вклад зробила для України. І я тепер буду слухати її і завжди знати, що вона поряд. Спасибі їй за все. За кожне слово. Вона дуже просила, щоб на її похоронах не плакали. А посміхнулися, згадали щось про неї гарне.".

Тоня Матвієнко на прощанні з мамою / УНІАН

Новина доповнюється.

Раніше в бою на запорізькому напрямку загинув український музикант Андрій Чепіль. Талановитому артисту було всього 29 років. Він також брав участь у боях під Ізюмом та Куп'янськом.

Також померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна. Їй було 76 років. Жінка, яка виховала українську музичну легенду, пережила сина на 8 років.

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