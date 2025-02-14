Тоня Матвієнко вперше зізналася, чому зверталася до мами на 'ви'

Матвієнко-молодша розповіла про важливе рішення Ніни Митрофанівни.

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Тоня Матвієнко розкрила подробиці спілкування з Ніною Матвієнко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Що розповіла Тоня Матвієнко:

Чому Ніна Матвієнко вирішила, що її діти зватимуть її на "ви"

Хто звертався до співачки на "ти" та на ім'я

У сім'ї Ніни Митрофанівни Матвієнко діти зверталися до мами на "ви" - цей звичай привертав увагу багатьох, проте лише нещодавно Тоня Матвієнко розповіла, як він з'явився. В інтерв'ю для Oboz.ua вона розкрила, що це було особистим побажанням її покійної матері.

У минулому Ніна Митрофанівна стала свідком ситуації, яка сильно вплинула на її рішення. "Вона пояснювала, чому так вирішила. Казала, що колись вони з татом були в Одесі, відпочивали на пляжі поруч з іншою родиною. І діти якось зовсім не поважно весь час розмовляли зі своєю мамою. І моя, спостерігаючи за цим, сказала, що її діти так "тикати" не будуть", - розповіла Тоня.

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Вона також зазначила, що багатьом цей звичай здавався дивним, але для неї та її сім'ї звертатися до мами на "ви" стало нормою і ще одним способом зробити дорогій серцю людині приємне: "Треба сказати, що це "ви" виглядало незвичним лише зі сторони. А для мене та братів, що "ти", що "ви" – однаково. А мамі було приємно! Я не відчувала ніякого бар'єра у спілкуванні з нею, хоча у нас велика різниця".

Матвієнко також розповіла, що правило не поширювалося на онуків. Старша донька Тоні Уляна зверталася до улюбленої бабусі на "ти" і на ім'я. "І мама ні разу не сказала, що щось не так", - поділилася співачка.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею та онукою Уляною / instagram.com/tonya_matvienko

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