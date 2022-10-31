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"Тільки україночки так можуть": Каменських захопила мережу своїм живим співом

31 жовтня 2022, 22:53

Українська співачка Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми свіжу пісню, яка була написана прямо в розпал війни.

Каменських
Настя Каменських / колаж УНІАН

Відома українська поп-виконавиця Настя Каменських виклала в Мережу відео, на якому співає без плюсової фонограми свою свіжу пісню. Ролик співачка опублікувала в Instagram.

Композиція "Коли міні війна" була написана вже під час повномасштабного російського вторгнення.

"Краса яка! Такі дівчата - це гордість країни!", "Такий хороший голос я ще не чула. Так тільки україночки можуть", " Наша гордість!", "Ще крутіше звучить. Красива дуже", - написали захоплені шанувальники в коментарях.

Каменських, скріни
Каменських, скріни
Каменських, скріни
Каменських, скріни

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських заміжня за Олексієм "Потапом" Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Самі подружжя своє особисте життя вважають за краще не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

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