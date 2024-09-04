Колись українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка поїхала жити в країну-окупанта і мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, заговорила про можливі проблеми в розвитку свого старшого сина Михайла.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тодоренко нещодавно зізналася, що вона вирішила не водити своїх синів до садочка, оскільки її 6-річний син Михайлик не зміг пройти адаптацію.
За словами зрадниці, її старший син влаштовував істерики перед походом у садок. Ведуча спробувала змінити навчальний заклад, проте ситуація кращою не стала.
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
"Психолог порадила нам залишити ідею з садом. Адже стрес, який відчуває Міша, міг негативно позначитися на його розвитку", - заявила вона.
Тодоренко також розповідає, що опікується її дітьми няня, але при цьому вони продовжують планувати третю дитину.
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Зазначимо, що раніше Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.
Крім того, Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.
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