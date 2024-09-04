УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Тодоренко розповіла про проблеми з розвитком сина

Олена Кюпелі
4 вересня 2024, 00:43
21
Ведуча Тодоренко розповіла про те, як садочок негативно вплинув на її старшого сина Мішу.
Регіна Тодоренко, Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Колись українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка поїхала жити в країну-окупанта і мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, заговорила про можливі проблеми в розвитку свого старшого сина Михайла.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тодоренко нещодавно зізналася, що вона вирішила не водити своїх синів до садочка, оскільки її 6-річний син Михайлик не зміг пройти адаптацію.

За словами зрадниці, її старший син влаштовував істерики перед походом у садок. Ведуча спробувала змінити навчальний заклад, проте ситуація кращою не стала.

відео дня

Хто така Регіна Тодоренко?

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

"Психолог порадила нам залишити ідею з садом. Адже стрес, який відчуває Міша, міг негативно позначитися на його розвитку", - заявила вона.

Тодоренко також розповідає, що опікується її дітьми няня, але при цьому вони продовжують планувати третю дитину.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, що раніше Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.

Крім того, Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

02:00 Україна
Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

00:55 Політика
В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

23:34 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

П'янка з дітьми : росіяни рвуть і метають від вчинку Алли Пугачової 14732

"П'янка з дітьми": росіяни рвуть і метають від вчинку Алли Пугачової

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку 8195

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі 4201

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

Коли і як пересаджувати троянди: садівники поділились секретами на вагу золота 4149

Коли і як пересаджувати троянди: садівники поділились секретами на вагу золота

Останні новини

02:32

"Треба забути про потужні енергоблоки": яке майбутнє ядерної енергетики України - Кошарна

02:00

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

00:55

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

00:43

Тодоренко розповіла про проблеми з розвитком сина

00:08

Лялька пластикова: зрадниця Сєдокова перекроїла обличчя

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атакуСмертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку
03 вересня, вівторок
23:51

Скасувати всі обмеження на атаки проти РФ: президент країни ЄС після Полтави

23:34

В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

23:15

"Є лише один варіант": у FP здивували "реалістичним" сценарієм закінчення війни

23:07

Пішов у засвіти: помер відомий народний артист України - перші деталі

Реклама
23:06

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатомВідео

23:01

У мами: стало відомо, де ховається принц Гаррі в Британії

22:58

Будівля зруйнована: РФ вдарила по університету в СумахФотоВідео

22:46

Стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде ексклюзивно на Київстар Т

22:20

Усього два секретні інгредієнти: абсолютно новий рецепт борщу - пальчики оближешВідео

22:19

Перезавантаження - Стефанішина, Верещук - радикальні зміни у владі

22:15

Зіткнетеся зі справжньою бідою: куди не можна ходити 4 вересня - прикмети

21:46

"Люди досі під завалами": Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві

21:35

Донька Валерія Залужного "злила" його таємницю - усі деталі

21:28

Росіяни на Торецькому напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

21:13

До однієї з лікарень у Львові прийшла посилка з мінами: пацієнтів евакуювали

Реклама
20:56

Україна увійшла у десятку на Паралімпіаді 2024: медальний залік

20:32

Як назавжди позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці: найдієвіші способи

20:21

ЗСУ безстроково утримуватимуть райони Курської області: Зеленський розкрив подробиці

20:16

На кону шлях в ЄС: у Польщі різко закликали вирішити одне з питань щодо Волині

19:37

Цвіт покриє увесь сад: садівник назвав 5 рослин, які треба обрізати у вересні

19:34

Норвегія посилює захист України з неба: уряд виділяє нову допомогу

19:33

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

19:30

"Велике перезавантаження почалось": Арахамія анонсував зміну 50% уряду

19:14

Було шикування під час вибуху чи ні: все, що відомо про кривавий удар по ПолтавіВідео

19:10

Ніхто нікуди не йде: чому Білорусь не вступить у війнуПогляд

19:08

У низці областей запроваджено екстрені відключення світла: які причини

19:03

Сюрприз буде вже в 2024 році: "Нострадамус" із Індії назвав дату кінця війни в Україні

18:53

Небезпека лихого ока: чому не можна фотографувати сплячих дітей

18:39

Понад 100 атак: найгарячішим напрямком на фронті сьогодні став не Покровськ

18:17

Не впізнав ніхто: що сталося із зіркою серіалу "Свати" - деталі

18:16

"Не горіх": Мережу вразило несподіване відкриття про кокос

18:11

Трагедія в Полтаві: через дії РФ рятувальники не могли одразу допомогти людям - Каплін

18:06

Графік вимкнення світла на 4 вересня: обмеження будуть слабшими

17:47

Залежні від нафти: в Монголії виправдались, чому не заарештували Путіна

17:42

Іранську "балістику" буде важче збивати: експерт назвав головну проблему

Реклама
17:30

Масові відставки в уряді: 3 міністри подали заяви про звільнення - що відомо

17:22

Зелені помідори дозріють швидше: досвідчений садівник розкрив секрет

17:20

У Полтаві зросла кількість загиблих, понад 200 поранених: Зеленська назвала втрати

17:08

Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot: ЗСУ отримають допомогу

17:05

Наступ на Покровськ зупинився: полковник ЗСУ назвав нові цілі Росії

17:00

Підступний удар балістикою: Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву

16:40

Як швидко вивести блохи у кота і собаки: 5 варіантів і 1 помилка, яка може вбити тварину

16:39

Чому не можна розбивати яйце об край посуду - що кажуть досвідчені кухарі

16:26

Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка

16:24

Як позбутися соляних слідів на взутті: хімік поділився найефективнішим способомВідео

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти