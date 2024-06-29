Лікувався від онкології: чоловік зрадниці Тодоренко написав заповіт

Влад Топалов наразі перебуває в ремісії після лікування в онколога.

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Влад Топалов і Регіна Тодоренко з дітьми / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Російський співак і чоловік зрадниці Регіни Тодоренко Влад Топалов склав заповіт. Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За її словами, два роки тому Топалов підійшов до неї і заявив, що почав складати заповіт.

"Я злякалася, за частки секунд встигнувши накрутити себе до непритомності", - поділилася Тодоренко про реакцію на слова чоловіка.

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Як пишуть РосЗМІ, вона пояснила, що потім у них зі співаком сталася довга розмова. Артист пояснив дружині, що склав заповіт в інтересах дітей. Він хоче гідно виховати синів і передати їм те, що вони мають, розповіла Тодоренко.

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Тим часом, за даними російських пропагандистських ЗМІ, Топалов нещодавно проходив серйозне лікування у лікаря-онколога. Вони також повідомляють, що Топалов зараз перебуває в ремісії.

Нещодавно Топалов уже порушував тему своєї смерті. В ефірі одного з шоу він заявив, що хоче ще одну дитину. За словами артиста, багатодітна сім'я допоможе Тодоренко пережити його смерть.

Регіна Тодоренко - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Регіна Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму, і тримає правою рукою закинуту за голову ліву ногу.

А також Андрій Бедняков прокоментував бажання Тодоренко згодом повернутися до Одеси. Ведучий припустив, що Регіна підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині.

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