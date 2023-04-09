Мацала фарбованого Кіркорова: уродженка Черкас Анна Асті похвалилася російськими нагородами

Співачка родом з Черкас Анна Asti (псевдонім Анни Дзюби), яка вже більше року замовчує війну, яку проти України розв'язала країна-агресор Росія, в припадку самозамилування похвалилася отриманими в РФ нагородами.
Наприклад, на недавній музичній премії "спека Music Awards" Asti визнали "співачкою року". Крім того, вона отримала нагороду за композицію, яку заспівала з відомим артистом-путіністом Філіпом Кіркоровим.
Під час заходу вона кричала від радості і обіймалася з Кіркоровим.
"Я навіть спати сьогодні спокійно не змогла. 5, Карл! Ми взяли п'ять статуеток премії "спека"! Стільки на преміях я ще не плакала ніколи. Мені на кілька секунд вчора здалося, що це сон, але ні!",- написала співачка.
Асті також з гордістю показала статуетки "Артист року", "Альбом року", "Жіноче відео року", "Співачка року"і" Пісня року".
Нагадавши, Ані Лорак раніше, на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона-українка.
До того артистка скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, уроджена Кароліна Куєк поки замовчує.
Цікаво, що її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.
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