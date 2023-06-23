Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським та вручила йому подарунок

Відома співачка Тіна Кароль побувала в Італії, де мала змогу зустрітись із Папою Римським Франциском. Відео прийому вона поділилася у себе на сторінці.
У ролику Vatican News видно, що виконавиця підійшла до Папи, потиснула йому руку та вручила подарунок. Що саме за подарунок - невідомо, але з боку він схожий на книгу чи блокнот із записами.
Після цього співачка мала можливість кілька хвилин поговорити із Папою. Під час спілкування він посміхався і емоційно реагував на слова Тіни Кароль.
Тіна Кароль і Папа Римський зустрілися на заході з нагоди 50-ї річниці відкриття колекції сучасного мистецтва музеїв Ватикану.
"Миротворча місія" Ватикану
Нагадаємо, що Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив сподівання на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.
Ватикан наполегливо рветься у перемовники. Кардинал П'єтро Паролін був здивований тим, що Київ і Москва заперечують, що знають про цю мирну ініціативу.
Зеленський прибув до Італії і зустрівся із Папою Римським. Президент Володимир Зеленський проведе зустрічі з лідерами Італії для посилення підтримки України у відбитті військової агресії країни-окупанта Росії.
Більше цікавих новин: