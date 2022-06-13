Сестра Жанни Фріске, яка раніше повідомила про онкологію, показала крихітну дочку / instagram.com/friske_natalia/

Сестра відомої співачки Жанни Фріске, яка померла від пухлини головного мозку в 2015 році, Наталія Фріске поділилася фото своєї дочки.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зворушливі знімки двомісячної Луни.

"Хочу поділиться з вами своєю маленької Луни", - написала Наталя в підписі до фото.

instagram.com/friske_natalia/

instagram.com/friske_natalia/

Нагадаємо, раніше Наталія Фріске розповіла про те, що їх сім'я знову зіткнулася з онкологією.

Страшну хворобу, яка забрала свого часу відому російську співачку, тепер виявили у її двоюрідної сестри. Наталя повідомила, що мова йде про її кузину Тетяну Гончаренко.

"Вона живе в Україні. 11 років тому у неї була онкологія грудей, але в той момент її вдалося врятувати, і ось 11 років вона була в ремісії. На жаль, зараз у неї стався рецидив, і не просто рецидив, а з метастазами в хребет і печінку. Ми зараз шукаємо будь-які способи допомоги їй. Тому що дівчинка дуже хоче жити, дівчинка молода і дуже хочеться допомогти їй", - пояснила Фріске.

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