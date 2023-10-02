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Тепер офіційно окупантка: Анна Asti отримала громадянство РФ

Анна Підгорна
2 жовтня 2023, 19:06 оновлено 2 жовтня, 19:10
Аня Дзюба вирішила остаточно відмовитися від Батьківщини на користь кривавих грошей.
Анна Asti
Анна Asti стала громадянкою РФ / колаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Співачка Анна Asti (справжнє ім'я - Анна Дзюба) родом з Черкас. В Україні вона починала свою музичну кар'єру, пізніше - перебралася до рф, де також намагалася пробитися в шоу-бізнес. З 24 лютого 2022 року Асті стала в нашій країні живим втіленням слова "зрада": вона мовчить про війну в Україні, безтурботно виступає на телебаченні країни-агресора та записує дуети з пропагандистами.

Ймовірно слава дешевої і блідої копії Світлани Лободи (яка відмовилася від кар'єри в рф, обірвала там всі зв'язки і активно підтримує співвітчизників) Дзюбі виявилася дорожче власної честі.

Відпрацьовуючи пропагандистську повістку про "братні народи", Анна відмовилася від останньої ниточки, яка пов'язувала її з рідною землею - співачка отримала громадянство країни-окупанта.

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Про це повідомляють росЗМІ. Документ країни на болотах Асті могла отримати ще в 2020 році, коли вийшла заміж за російського бізнесмена Станіслава Юркіна, але тоді новоспечена громадянка Мордора ще манірувала, мовляв не зможе відвідувати рідних в Україні. Зараз її це, схоже, ні краплі не бентежить.

Раніше стало відомо, що російський актор і колишній коханець онкохворої Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов зніме в окупованому Криму пропагандистське кіно, щоб "навчити молодь патріотизму".

Також новою заявою зганьбилася Ані Лорак, яка більше не приховує, що підтримує країну-агресора - співачка повідомила, що кошти від концерту підуть на допомогу російським окупантам.

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шоу-бізнес новини шоу бізнесу Анна Asti
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