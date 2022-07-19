"Страшна новина про її втрату приголомшила всю країну": Ольга Сумська сумує за Русланою Писанкою

Ольга Сумська висловилася про смерть Руслани Писанки / instagram.com/olgasumska

Українська сцена сьогодні осиротіла - в ніч на 19 липня пішла з життя легендарна акторка і телеведуча Руслана Писанка. Ця скорботна звістка шокувала Ольгу Сумську - колегу і подругу Писанки.

На своїй сторінці в Instagram Сумська зізналася, що досі не може повірити, що ведучої більше немає в живих.

"Скільки років ми разом в театральній антрепризі,скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної актриси і особистості важко уявити.. Ми могли говорити годинами про все. Її "Ольга Вячеславівна, як ти?" мене так завжди зігрівало.. Ніхто не знав про її біль. На публіці - це завжди фейерверк емоцій, чарівності, таланту і доброго гумору… Я раділа за Русю, коли ії затвердили на плюсах ведучою програми "Твій день"…Милувалась нею в кадрі, я знала, наскільки для неї це було важливо - повернутися на ТБ… Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну, мільйони прихильників Руслани.. Прощавай, наша Русланочко! Лети, нехай там, в засвітах тобі буде добре…" - написала Сумська.

Також акторка згадала, що для Писанки останні півроку були дуже складними - травма до війни, смерть матері, на похоронах якої Руслана не змогла бути, операція... Все це зламало б будь-яку іншу людину, але вона залишалася позитивною. Вона планувала повернутися на сцену, мріяла про це.

Ольга Сумська висловила своє співчуття родині Писанки та її шанувальникам.

Руслана Писанка та Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

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