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"Страшна новина про її втрату приголомшила всю країну": Ольга Сумська сумує за Русланою Писанкою

19 липня 2022, 20:36

Артистки були не тільки колегами, а й друзями.

Руслана Писанка померла
Ольга Сумська висловилася про смерть Руслани Писанки / instagram.com/olgasumska

Українська сцена сьогодні осиротіла - в ніч на 19 липня пішла з життя легендарна акторка і телеведуча Руслана Писанка. Ця скорботна звістка шокувала Ольгу Сумську - колегу і подругу Писанки.

На своїй сторінці в Instagram Сумська зізналася, що досі не може повірити, що ведучої більше немає в живих.

"Скільки років ми разом в театральній антрепризі,скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної актриси і особистості важко уявити.. Ми могли говорити годинами про все. Її "Ольга Вячеславівна, як ти?" мене так завжди зігрівало.. Ніхто не знав про її біль. На публіці - це завжди фейерверк емоцій, чарівності, таланту і доброго гумору… Я раділа за Русю, коли ії затвердили на плюсах ведучою програми "Твій день"…Милувалась нею в кадрі, я знала, наскільки для неї це було важливо - повернутися на ТБ… Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну, мільйони прихильників Руслани.. Прощавай, наша Русланочко! Лети, нехай там, в засвітах тобі буде добре…" - написала Сумська.

Також акторка згадала, що для Писанки останні півроку були дуже складними - травма до війни, смерть матері, на похоронах якої Руслана не змогла бути, операція... Все це зламало б будь-яку іншу людину, але вона залишалася позитивною. Вона планувала повернутися на сцену, мріяла про це.

Ольга Сумська висловила своє співчуття родині Писанки та її шанувальникам.

Руслана Писанка та Ольга Сумська
Руслана Писанка та Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу вечора на хуторі поблизу Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

Інші новини:

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