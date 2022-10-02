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Таємний син короля Чарльза III показав останній лист до Єлизавети II: "Я був розчарований"

2 жовтня 2022, 20:02

Саймон Чарльз Доранте-Дей розкрив подробиці листування зі своєю "бабусею".

Саймон Чарльз Доранте-Дей
Саймон Чарльз Доранте-Дей показав останній лист до Єлизавети II перед її смертю / facebook.com/PrinceSimonCharles

56-річний австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей вважає себе позашлюбною дитиною британського короля Чарльза III і королеви-консорта Камілли. У зв'язку з цим він неодноразово звертався до представників британської королівської сім'ї і до королеви Єлизавети II зокрема.

Чоловік бажає визнання, і дуже болісно сприймає той факт, що вінценосні "родичі" просто ігнорують його. На думку Доранте-Дея, який домагається ДНК-тесту на батьківство, навіть якщо він помиляється, король Чарльз III повинен це як мінімум довести.

В інтерв'ю для 7News австралійський принц розповів, коли і про що він писав королеві Єлизаветі II в останній раз. Лист, датований листопадом 2021 року, Доранте-Дей опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Ваша Величність, по-перше, я сподіваюся, що цей лист застане вас здоровою і в гарному настрої напередодні фестивального сезону. Я дозволю собі звернутися до вас через канцелярію губернатора, однак, враховуючи становище, в якому опинилися я і моя сім'я, ми вважаємо, що ця дія виправдана. Я, звичайно, можу зрозуміти і до певної міри пробачити дії, які були зроблені в минулому у зв'язку з моїм існуванням, але я не можу забути те, що сталося. Я вважаю, що ці дії були зроблені, щоб приховати мою справжню особистість. Крім того, за роки проживання в сім'ї Дей мої прийомні бабуся і дідусь Вініфред і Ернест Боулден часто розповідали про той час, коли вони працювали в Королівському домі. Потім під час мого останнього візиту до Сполученого Королівства в 1998 році моя прийомна бабуся Уїніфред сама сказала мені, що моїми біологічними батьками були ваш син Чарльз і його дружина Камілла. ... Згодом ви все будете знати про дії, які я недавно зробив, і про рівень уваги до них. Я пишу від імені своєї сім'ї і прошу вашої допомоги у вирішенні цієї проблеми і припинення цього глобального нападу. Дай Бог вам сили виступити вперед", - пише австралієць.

Монархиня і це звернення залишила без уваги, тому перше, що відчув Доранте-Дей, коли дізнався про смерть Єлизавети, було розчарування. "Коли вона померла, я був розчарований тим, що вона померла, не відповівши на моє повідомлення. Це було перше, про що я подумав – просто сумно, тому що вікно можливостей закрилося", - підбив підсумки він.

Таємний син короля Чарльза III показав останній лист до Єлизавети II: 'Я був розчарований'
Саймон Чарльз Доранте-Дей показав останній лист до Єлизавети II перед її смертю / facebook.com/PrinceSimonCharles

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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