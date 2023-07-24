Таємні заручини: колишня дружина Бена Аффлека виходить заміж

Дженніфер Гарнер вирішила не відставати від свого ексчоловіка, та готується створити нову сім'ю.

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Дженніфер Гарнер виходить заміж за Джона Міллера / колаж: Главред, фото: instagram.com/jennifer.garner, imdb.com

Американська акторка Дженніфер Гарнер, яка офіційно розлучилася з Беном Аффлеком у 2018 році, готується до нового весілля. Вже 5 років вона перебуває в романтичних стосунках з бізнесменом Джоном Міллером, таємні заручини з яким відбулися ще кілька місяців тому.

Про це повідомив інсайдер виданню Life & Style. Пара тримає все в секреті, так як не хоче робити з весілля гучної події, як було у Бена Аффлека і Дженніфер Лопес.

"Їхні стосунки дуже міцні, але бути законними чоловіком і дружиною - це вишенька на торті. Це буде дуже стримано, дуже відповідно до простої, але елегантної естетики Джен. Їй просто хочеться церемонію на задньому дворі, з сім'єю і друзями", - зазначає джерело.

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До вівтаря Гарнер будуть вести троє її дітей від Аффлека - 17-річна Вайолет, 14-річна Серафіна та 11-річний Семюел. Сам Бен, який вже привітав колишню дружину з заручинами, теж запрошений на весілля разом з нинішньою дружиною та її дітьми від попередніх відносин.

Близьке оточення Дженніфер схвалює її вибір - Міллер здається ідеальним чоловіком для неї. "Джен дійсно навіть не уявляла, що цей день знову настане. Вона каже, що життя сповнене благословень і сюрпризів. Вона вже дуже давно не була така щаслива", - зазначає джерело.

Дженніфер Гарнер була одружена з актором Скоттом Фолі з 2000 по 2003. У 2005 році вона одружилася з Беном Аффлеком. Їх союз розпався 10 років по тому, але лише в 2018 році офіційно завершився. У тому ж році акторка зустріла Джона Міллера.

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