"Там це називають фейком": Дмитро Комаров показав нелюдські злочини Росії в Україні

Дмитро Комаров показав нелюдські злочини Росії в Україні / скріншот з відео

Телеведучий Дмитро Комаров замість подорожей в інші країни тепер показує світу злочини Росії проти України.

На своїй сторінці в Instagram він публікує кадри руйнувань Києва після авіанальотів окупантів.

"Один з безлічі актів підлої нелюдської військової агресії рф проти мирних людей. Показую те, що ви напевно бачили на фото в телеграм-каналах і що рф називає фейком. Мої деякі думки під час того, як сам сходив на місце цього військового злочину рф", - написав Комаров під останнім відео, на якому видно наслідки ракетного удару по мирному місту.

Нагадаємо, раніше російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. На той час у будівлі перебували сотні місцевих мешканців. Кричущий злочин Росії розбурхав увесь світ. Український актор та телеведучий Андрій Бедняков на своїй сторінці в Instagram опублікував фото зруйнованої будівлі, засудивши дії країни-агресора.

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