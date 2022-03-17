"Я ненавиджу букву Z": Андрій Бедняков заявив про готовність відбудовувати рідний Маріуполь

Андрій Бедняков заявив про готовність відбудовувати рідний Маріуполь / instagram.com/biedniakov/

16 березня, російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів.

Кричущий злочин Росії розбурхав весь світ. Український актор і телеведучий Андрій Бедняков на своїй сторінці в Instagram опублікував фото зруйнованої будівлі, засудивши дії країни-агресора.

"Хочеться кричати. Хочеться мстити. Відганяти. Але це вже точка неповернення. І не тільки для нашого покоління. Те, що ці виродки роблять з моїм рідним містом (і з іншими містами України. Але це місто для мене особливе) - це вже справжнісінький Геноцид. Не прощу ніколи. Ніколи. Я ненавиджу букву Z. Але радує те, що це остання буква в алфавіті! Господи, дай сил людям перенести цю всю трагедію. Коли це заспокоїться - я готовий всіма своїми силами допомагати відбудовувати своє рідне українське місто", - написав телеведучий.

instagram.com/biedniakov/

Нагадаємо, війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, що втратили будинок.

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