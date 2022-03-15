Дмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий Київ

Дмитро Комаров показав, у що окупанти перетворили квітучий Київ / instagram.com/komarovmir/

В Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Український телеведучий Дмитро Комаров вже побував на місці, зробивши кілька знімків.

На опублікованих кадрах видно, що в будівлях навколо вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків і комерційні приміщення на перших поверхах.

instagram.com/komarovmir/

instagram.com/komarovmir/

instagram.com/komarovmir/

Уламки ракети також повністю знищили тролейбус, який на той момент був без пасажирів.

"Я бував у Чорнобилі і Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією", - написав Комаров у підписі до відео.

Раніше повідомляли, що український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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