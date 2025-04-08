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"Так страшно": Меган Маркл розповіла про вагітність

Олена Кюпелі
8 квітня 2025, 14:11
84
Маген Маркл у несподіваному ключі заговорила про свою вагітність.
Меган Маркл
Меган Маркл поділилася особистим / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Меган Маркл запустила подкаст, де поділилася особистим
  • Про яку проблему розповіла герцогиня

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла про те, який небезпечний стан пережила під час вагітності та відразу після пологів.

Як пише The Daily Mail, знаменитість не розкрила з якою дитиною це сталося - з принцом Арчі чи принцесою Лілібет. Меган зробила дивовижну заяву під час першого випуску свого подкасту, який вона записала із засновницею "Bumble" Вітні Вулф Герд.

відео дня
Меган Маркл допустила журналиста
Меган Маркл запустила новий проєкт / Фото Instagram/meghan

В іншому місці епізоду Меган розповіла, що у неї був "величезний медичний страх" під час однієї з її вагітностей.

43-річна герцогиня Сассекська розповіла, що страждала на прееклампсію під час вагітності однією зі своїх двох дітей.

Виявилося, що герцогиня перенесла прееклампсію - медичне ускладнення, що може виникнути під час вагітності та характеризується високим кров'яним тиском, рідиною і протеїнурією.

Меган, у якої двоє дітей, Арчі та Лілібет, від принца Гаррі, сказала, що цей досвід був "таким страшним".

Меган Маркл із дітьми
Меган Маркл з дітьми / instagram.com/meghan

Вона сказала: "У нас обох був дуже схожий досвід - хоча ми не знали одна одну на той час - з післяпологовим періодом, і в обох була прееклампсія. Післяпологова прееклампсія".

"Це так рідко і так страшно", - продовжила Меган. "І ви все ще намагаєтеся жонглювати всіма цими речами, і світ не знає, що відбувається в тиші. І в тиші ти все ще намагаєшся з'явитися для людей - в основному для своїх дітей - але ці речі - величезні медичні страхи".

Меган не уточнила, чи виник цей стан під час народження Арчі або Лілібет.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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