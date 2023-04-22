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Таємниче зникнення Винника: продюсер заявив, що вони призупинили співпрацю

Альона Вороніна
22 квітня 2023, 12:12 оновлено 22 квітня, 12:16
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При цьому права на весь музичний матеріал артиста належать продюсеру.
Олег Винник и Александр Горбенко
Продюсер Винника заявив, що вони зі співаком призупинили співпрацю/ Instagram Винник, Telegram Горбенко

Постать співака Олега Винника та його зникнення досі оповиті таємницями. До цього часу невідомо, де саме перебуває артист і у якому стані його здоров’я. Проте продюсер Винника Олександр Горбенко пролив трохи світла на сферу професійної діяльності співака, заявивши, що зараз співпраця між ними призупинена.

У той же час Горбенко зазначив, що усі права на музичний матеріал співака належать продюсеру. Про це пише Telegram-канал "Музвар".

"Останнім часом із Олегом не маємо тісних робочих відносин, думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичний матеріал – вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання. На все свій час", – зазначив Горбенко.

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Нагадаємо, через майже рік після свого таємничого зникнення Олег Винник несподівано з'явився в соцмережах. Проте він не публікував чогось нового, а лише трохи "підчистив" свою сторінку в Instagram, що здивувало його шанувальників.

Також повідомлялося, що керівник офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон спростувала слова блогера Богдана Беспалова, який заявляв, нібито співак боровся з онкологією і тепер справляється з її наслідками.

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Олег Винник
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