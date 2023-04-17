Олег Винник з'явився в мережі через рік після "зникнення"

Виконавець хітів "Ніно" та "Вовчиця" не давав про себе знати з минулорічної Великодньої неділі.

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Олег Винник з'явився в мережі через рік / instagram.com/olegg.vynnyk

За останній рік особистість популярного українського співака Олега Винника обросла чутками і плітками - достеменно відомо, що артист зараз знаходиться в Німеччині. Подейкують, що він серйозно хворий. Ані підтвердити, ані спростувати це сам Винник не наважувався майже рік, але, схоже, подав знак своїм шанувальникам.

Співак перестав спілкуватися з більшістю своїх колег і друзів зі світу українського шоу-бізнесу. Останній же допис на його сторінці в Instagram був опублікований 24 квітня 2022 року - на православний Великдень.

Тоді Винник опублікував фото паски та крашанок з побажаннями до світлого свята Великодня: "Нехай Христове Воскресіння принесе мир у нашу країну й наші душі". Після цього він зник з інформаційного простору.

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Через майже рік Олег Винник відвідав свою сторінку, за і зараз пильно спостерігає майже мільйон шанувальників. Його присутність не залишилася непоміченою - він видалив свій великодній допис з Instagram.

Чи означає це, що на сторінці співака скоро знову з'являться свіжі фото і коментарі - поки не відомо.

Так сторінка Олега Винника в Instagram виглядає зараз / instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення Винника з інформаційного простору. Він розповів про волонтерську діяльність співака - з автомобілями для ЗСУ.

Також акторка Жіночого Кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

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