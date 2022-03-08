У Харкові скрипалька в бомбосховищі глушила музикою вибухи

Віра Литовченко / скріншот

Скрипалька з Харкова Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб.

Відео, на якому Литовченко виконує відому пісню "Ніч яка місячна", розійшлися в соцмережах, потрапивши в британське видання The Guardian.

"Було дуже важко грати і думати про щось, що не було війною. Але я вирішила, що повинна зробити що-небудь для цих людей. Ми стали сім'єю в цьому підвалі, і коли я грала, вони забували на мить про війну і думали про інше", - розповіла артистка.

Віра Литовченко не збирається їхати з Харкова, який піддається жорстокому бомбардуванню росіян. Артистка каже, що після перемоги допомагатиме відбудовувати місто.

"Це моя земля. Я хочу допомогти побудувати місто своїми руками. Потрібно, щоб припинилися бомбардування, тоді ми все відбудуємо. Мені потрібно, щоб війна закінчилася", – додала Литовченко.

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Як повідомляв Главред, українська співачка Наталя Могилевська знаходиться в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.

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