Святослав Вакарчук похвалився першими словами сина Івана українською мовою

Первісток фронтмена гурту Океан Ельзи вже впевнено освоює рідну мову і навіть завів собі "улюбленців" серед слів.

Святослав Вакарчук розповів про улюблені слова сина українською мовою / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вже 23 роки весь світ відзначає свято, засноване ЮНЕСКО - Міжнародний день рідної мови. Сьогодні мовне питання стоїть для України особливо гостро. Тому музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вирішив привітати шанувальників з важливим днем, а також нагадати, чому українська мова така крута.

Зробити це він вирішив дуже зворушливим способом. Влітку 2021 року Вакарчук вперше став батьком, влітку 2022-го - вдруге. І хоч про сина музиканта, Івана, і доньку Соломію відомо вкрай мало, коли артист говорить про них, його обличчя осяває щаслива посмішка.

Привабливість рідної мови фронтмен Океану Ельзи описав на своїй сторінці в Instagram на прикладі Івана. Хлопчик зараз тільки вчиться говорити, але вже знає багато слів, з гордістю заявляє батько. І слова ці він вимовляє українською мовою, що приносить Вакарчуку особливе відчуття щастя.

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"Мій син Іван у свої 1 рік і 8 місяців знає багато слів. Зараз він дуже любить говорити слова Потяг, Борсук, Їжак, Валіза. Але фаворити змінюються щотижня :) Немає нічого кращого, ніж чути як твої діти починають говорити. Говорити рідною мовою! Це щастя! (до речі, ще одне улюблене слово нашого Івана). Українська мова - це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна, так точно.З Міжнародним днем рідної мови, друзі!" - пише артист.

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