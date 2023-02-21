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Батько-молодець: у Джуда Лоу народилася сьома дитина

21 лютого 2023, 15:00
Відомий британський актор і голлівудська зірка Джуд Лоу став батьком в сьомий раз - його дружина народила йому другу дитину.
Лоу
Джуд Лоу / колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарний британський актор Джуд Лоу ("Талановитий містер Ріплі", "Гаттака") став батьком в сьомий раз. Про це повідомляють західні таблоїди.

Повідомляється, що дружина 50-річного актора, 35-річна Філіпа Коан, народила йому другу дитину.

Стать дитини невідома. Лоу і Коан попалися під об'єктиви папараці (фото можна подивитися тут) з новонародженим в аеропорту Лондона. З ними також була няня та їхня перша спільна дитина. Його стать та ім'я батьки також досі приховують від громадськості.

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Всього ж у Джуда Лоу семеро дітей від чотирьох різних жінок - достовірно поки відомо про трьох дочок і двох синів.

Актор вперше вийшов у світ з Філіпою Коан в 2015 році, а уклав шлюб — в 2019 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарні британські та голлівудські актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу допомогли зібрати солідну суму для закупівлі машин швидкої допомоги для українських медиків.

Згідно з текстом, посольства Естонії та України в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії організували благодійний вечір, на якому вдалося зібрати гроші, яких вистачить на закупівлю трьох карет швидкої допомоги - 90 000 тисяч фунтів стерлінгів (за нинішнім курсом близько 4 млн гривень).

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

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