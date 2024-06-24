"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

Сьогодні, 24 червня, стало відомо про смерть українського відомого хореографа і захисника України Антона Смецького, який раніше зазнав важкої травми і переніс ампутацію ноги. Зазначимо, у нього залишилися дружина і дитина.
Представник Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Міщишин на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост про смерть Смецького.
"Я говорила йому, що, напевно, без нього перемога не настане... Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а мо**алі бігатимуть і метушитимуться - все, як хлопці люблять... І він ніколи не скаржився. А єдине величезне бажання було - побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю опромінював усе своє життя до останньої миті й подиху. він усім залітав у серце", - написала Оксана.
На трагічну новину вже відреагувала українська співачка Ірина Білик, яка раніше співпрацювала з Антоном.
"Учора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг уже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танець. Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди в серці моєму. Місяць тому в палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи... Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!", - написала Білик на своїй сторінці в соцмережах.
Хто такий Антон Смецький?
Антон Смецький - до повномасштабного вторгнення брав участь у постановках танцювальних номерів для українських зірок. Зокрема, Ірини Білик, а на одному з її концертів навіть виголошував свою промову зі сцени. Однак із початком війни, не роздумуючи, долучився до лав ЗСУ і був сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі. На жаль, у вересні 2023 року, під час виконання одного з бойових завдань, захисник вибухнув на міні. Тож бійцю довелося ампутувати ногу. Однак протезування не зупинило його і Антон повернувся на фронт.
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