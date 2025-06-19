Зірковий Папа: хто із сучасних знаменитостей є родичем Лева XIV

У генеалогічному дереві 267-го понтифіка є кілька вельми строкатих гілок.

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Папа Римський Лев XIV сім'я - що відомо про понтифіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/pontifex, pexels.com

Коротко:

Після сходження Лева XIV на Святий Престол вчені та ентузіасти вивчили його родовід

У Папи Римського знайшлися родинні зв'язки з відомими особистостями

Особистість Папи Римського Лева XIV (у миру - Роберта Френсіса Превоста) викликає підвищений інтерес після того, як він 8 травня 2025 року став 267-м єпископом. Експерти The New York Times вирішили провести дослідження, щоб дізнатися більше про коріння понтифіка.

Генеалогічний розбір стосувався часового проміжку в п'ятсот останніх років. Серед предків Лева XIV були дворяни, прості селяни, раби і рабовласники. Їхні сліди були виявлені у Франції, Італії, Іспанії, США, Кубі, Канаді та Гаїті.

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Також у чинного Папи Римського знайшлося кілька іменитих родичів. До їх числа належать акторка Анджеліна Джолі, співак Джастін Бібер, співачка Мадонна, письменник Джек Керуак. Їх усіх об'єднує спільний предок на ім'я Луї Буше де Гранпре, який народився і жив на території сучасної Канади наприкінці 16 століття.

Крім того родинні зв'язки Лев XIV має з низкою іменитих політиків - експрем'єрами Канади П'єром і Джастіном Трюдо, а також із Гіларі Клінтон.

Анджеліна Джолі, Джастін Бібер і Мадонна - далекі родичі Папи Римського Лева XIV / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/madonna

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